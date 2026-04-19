Dida: "Se mi aspettavo di più dal Milan? No, sta facendo il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione"

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Nelson Dida, ex portiere rossonero, intervistato da Tuttosport, ha commentato così la stagione del Milan di Max Allegri: "Se mi aspettavo di più dal Milan? È una squadra molto competitiva, ha dimostrato fin dall'inizio del campionato che voleva stare tra le prime quattro in classifica e fino a oggi è stato così. Ha vinto contro squadre forti, portando a casa partite che nessuno si aspettava riuscisse a fare sue, però ha poi lasciato alcuni punti importanti con avversari della metà destra della classifica. Nel complesso, dico di no: grosso modo il Milan sta facendo il suo campionato, il proprio dovere in linea con quello che c’era da attendersi a inizio stagione.

Il Milan deve pensare a fare il suo gioco, essere concentrato sulle propri impegni, per dimostrare una gran voglia in ogni gara al fine di raggiungere il suo obiettivo principale. Champions a rischio? Penso che l'importante adesso sia pensare che ogni partita vale tanto e che si debba lottare sempre fino alla fine. Sappiamo sin dall’inizio di questa stagione che l'obiettivo di quest'anno sarebbe stato quello di partecipare alla prossima edizione della Champions e penso che il Milan abbia tutte le possibilità di farcela".