Cardinale inserito tra le 100 persone più influenti del mondo dello sport 2026 dal TIME

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è stato inserito tra le 100 persone più influenti nel mondo dello sport dalla rivista TIMES

Come ogni anno la rivista newyorkese TIME ha pubblicato la lista dei 100 personaggi sportivi più influenti del 2026. Campioni del mondo dello sport, dirigenti, imprenditori o anche solo attori nelle varie compagnie di comunicazione che raccontano gli eventi sportivi, le cento personalità sono state suddivise in: Icons, Titans, Innovators e Leaders. In quest'ultima categoria è stato inserito anche Gerry Cardinale, manager di RedBird Capital and Partners e proprietario del Milan, tra le altre attività di sport e telecomunicazioni di cui si occupa.

MILAN, CARDINALE TRA LE 100 PERSONALITÀ SPORTIVE PIÙ INFLUENTI PER IL TIMES

Gerry Cardinale è stato inserito nella categoria "Leaders" della classifica dei 100 personaggi più influenti nel mondo dello sport. Per ognuno di essi c'è una piccola biografia, come motivazione. Quella del proprietario rossonero è stata scritta dal corrispondente TIMES, Sean Gregory. Le sue parole: "Gerry Cardinale potrebbe essere la persona più potente dello sport di cui non hai mai sentito parlare. RedBird Capital Partners, la società di investimenti da 14 miliardi di dollari di Cardinale, è uno degli azionisti di controllo di Paramount Skydance, e Cardinale è stato un attore chiave nell'offerta da 110 miliardi del conglomerato per acquisire Warner Bros. Discovery a febbraio. Paramount Skydance paga miliardi per trasmettere la NFL (su CBS, una delle sue proprietà) e l'UFC (attraverso il contratto da 7,7 miliardi siglato con l'organizzazione di sport da combattimento nell'agosto 2025); una volta concluso l'accordo con Warner Bros. Discovery, il capitale di Cardinale contribuirà a finanziare proprietà come la NHL e U.S. Soccer. RedBird detiene inoltre una quota di maggioranza nel Milan, l'iconico club di calcio italiano le cui partite sono trasmesse in streaming negli Stati Uniti da Paramount+, nel club calcistico francese Toulouse FC, e ha investimenti nel Fenway Sports Group (proprietario di Boston Red Sox e Liverpool) e nella United Football League (la lega primaverile co-proprietà di Dwayne "The Rock" Johnson)".