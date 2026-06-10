Teatro dell'assurdo, Leao parla del suo addio al Milan a San Siro e indossando la divisa sociale del club

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Nelle ultime dichiarazioni uscite di Rafael Leao, dal Portogallo, il rossonero parla del suo addio al Milan da San Siro e con la divisa sociale del club

Anche oggi, nel giorno del suo 27° compleanno, sono emerse delle dichiarazioni di Rafael Leao sul suo futuro. Siamo alla terza occasione in circa 10 giorni in cui il numero 10 del Milan, nonché calciatore più pagato della rosa, liberamente e senza che nessuno ponga un freno esprime la sua chiara volontà di cambiare aria quest'estate, lasciando Milanello dopo 7 anni. Un fatto francamente singolare che racconta in pieno della confusione totale che regna in quello che una volta era il Milan: Cardinale e Ibra lontani a condurre un casting infinito per allenatore e dirigenti; nessuna figura a guidare l'area sportiva e a tenere sotto controllo questo tipo di situazioni.

LEAO PARLA A SAN SIRO DEL SUO ADDIO AL MILAN

Se vogliamo le dichiarazioni emerse oggi sono ancora peggio di quelle precedenti, visto il contesto. Rafael Leao ha parlato all'emittente portoghese RTP (CLICCA QUI) ma a livello cronologico questa intervista è stata registrata prima delle altre due che sono state girate direttamente in Portogallo: qui il calciatore milanista era ancora a Milano. E non era solo a Milano, l'intervista è stata registrata a San Siro. Siamo veramente al teatro dell'assurdo: Rafa Leao, numero 10 e giocatore più pagato del club, nello stadio di casa e con addosso la divisa sociale del club parla del suo addio al Milan in estate, verosimilmente con il finale di stagione ancora da disputare. Un fatto che, oggettivamente, lascia di stucco.