Il Milan e il futuro di Pulisic da decifrare: il Mondiale per riscattarsi, ma i rebus restano

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Il Milan non considera Pulisic un giocatore cedibile con leggerezza, ma il rinnovo è fermo e le certezze al momento sono poche

Il futuro di Christian Pulisic resta uno dei temi più delicati dell'estate rossonera, oltre ovviamente tutto il caos dirigenziale. Ma c'è anche uno scacchiere tecnico-tattico da gestire. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava un rinnovo destinato ad arrivare senza particolari ostacoli oggi è diventato un dossier aperto, con diversi interrogativi ancora da sciogliere. Ne parla il Corriere dello Sport che traccia un ampio focus sull'americano e un futuro da decifrare.

PULISIC, LA SITUAZIONE CONTRATTUALE

La situazione contrattuale non impone urgenze immediate. Pulisic è legato al Milan fino al 2027 e il club dispone inoltre di un'opzione unilaterale per estendere l'accordo fino al 2028. Un elemento che garantisce alla società una posizione di forza, ma che non elimina le incertezze legate alle intenzioni del giocatore.

Dopo una seconda parte di stagione complicata, l'americano punta a rilanciarsi. Il Mondiale che sta per cominciare rappresenta un'occasione importante per tornare protagonista e attirare nuovamente l'attenzione del mercato internazionale. Per questo motivo il suo entourage è pronto ad ascoltare eventuali proposte che potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

LA QUESTIONE TECNICA

Sul tavolo pesa anche la questione tecnica. Pulisic vuole capire quale sarà il progetto del nuovo Milan e soprattutto quale ruolo avrà all'interno della squadra. Negli ultimi mesi alcune scelte tattiche non hanno valorizzato al meglio le sue caratteristiche, alimentando dubbi e riflessioni. L'arrivo di un nuovo allenatore e di una filosofia di gioco più offensiva potrebbe però cambiare gli scenari e riavvicinare le parti, dopo una stagione in cui Pulisic ha faticato sotto ogni punto di vista.

Per il momento tutto resta in sospeso. Il Milan non considera Pulisic un giocatore cedibile con leggerezza, ma il rinnovo è fermo e le certezze sono poche. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il numero 11 continuerà a essere uno dei volti simbolo del progetto rossonero o se il suo percorso a Milano sia destinato a entrare in una fase di profonda riflessione.