Cuomo racconta: "Ero al Festival della Serie A: i dirigenti delle altre squadre non si capacitano di come sia possibile che il Milan si sia ridotto così"
Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini sulla gestione attuale del Milan da parte di RedBird e le conseguenze che sta avendo in questo periodo tra calciomercato e eventi istituzionali: “Al Festival dello Sport di Parma, l’evento che la Lega Calcio Serie A organizza unendo tutte le componenti di questo mondo in un clima di sport vecchio stampo, e cioè dove emergono i valori veri, il Milan è stato nullo. Assente ingiustificato, tra lo stupore dei colleghi avversari che anche loro non si capacitano di come possa essere possibile che si sia arrivati a una situazione così drammatica. Il Milan non sta mancando di rispetto ai suoi tifosi. Prima di tutto, e prima di tutti, il Milan sta mancando di rispetto a se stesso, al suo stemma riconosciuto in tutto il mondo come eccellenza, alla sua storia irripetibile, al suo blasone immortale".
CUOMO SECCO SULLA GESTIONE DEL MILAN
"Le due settimane dopo Milan-Cagliari del 24 maggio 2026 le ricorderemo - ha spiegato Michael Cuomo senza troppi giri di parole - in eterno tra le più assurde mai vissute: un periodo così ampio senza Amministratore delegato, una direzione generale, l’intera area sportiva, senza allenatore, sarebbe incredibile in qualsiasi realtà sportiva di qualunque livello, figurarsi per il Milan”.
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