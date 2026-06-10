Braglia: "Glasner ha un'identità ben definita. Maldini non accetterebbe mai un ridimensionamento"
Simone Braglia, ex portiere di Serie A e del Milan, nel corso dell'ultima puntata di Maracanà in onda su TMW Radio, ha parlato della situazione attuale del Milan. Le dichiarazioni: "L'identità della squadra va data con uno staff e con chi deve lavorare per una rosa come quella del Milan. Il campo dirà se certe scelte sono state opportune o meno. Glasner ha un'identità ben definita, arriverà da una richiesta di Ragnick di sicuro. La società però deve decidere i ruoli al suo interno, dove ha fallito lo scorso anno"
Continua e conclude poi Simone Braglia, includendo nel discorso anche la figura di Paolo Maldini: "È vero, serve un'identità italiana ma purtroppo ormai le società sono cambiate radicalmente. Non si può più tornare indietro, Maldini non accetterebbe un ridimensionamento e non avrebbe le mani libere per fare quello che vuole. Questo Milan, con una proprietà diversa, aveva già cercato anni fa Rangnick. Ma questa società già non voleva certi personaggi".
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