Serafini: "Risulta che anche i rapporti tra Cardinale e Ibraimovic siano belli tesi"

vedi letture

Luca Serafini, nel suo intervento a Radio Sportiva, analizza il difficile momento del Milan. Cardinale e Ibrahimovic sono ai ferri corti

Nove giugno, poco più di un mese al raduno a Milanello, e il Milan è senza allenatore e dirigenti dell'area sportiva. Una situazione sicuramente inconsueta e difficile anche da analizzare. Ci prova a farlo Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, nel suo intervento a Radio Sportiva. Le sue dichiarazioni:

SITUAZIONE MILAN, L'ANALISI DI LUCA SERAFINI

"Oggi mancano praticamente 40 giorni alla data del raduno prefissato e siamo in alto mare. Ormai risulta che anche i rapporti tra Cardinale e Ibraimovic siano belli tesi, quindi se è vero che Cardinale ha preso in mano la situazione in primo piano non so francamente secondo quali parametri. Evidentemente avrà qualche consigliere che spero lo consigli meglio di quelli che ha avuto fino ad oggi, però è una situazione veramente grottesca e paradossale per un club come il Milan. Per parlare di giocatori occorre quantomeno un direttore sportivo e un allenatore, ma senza queste due figure non credo che Cardinale vada a prendersi i giocatori da solo, altrimenti saremmo alle comiche.

Sono assolutamente convinto che servano un generale e un colonnello che non solo creino una truppa che corra, attaccata alla maglia, che si impegni e con obiettivi chiari. Una truppa che lavori a Milanello senza interferenze, una visitina ogni tanto va benissimo, tanto il Milan è abituato a viaggiare senza dirigenti, non avete visto la desolazione degli stadi quando il Milan gioca in trasferta? C'è stato sempre e solo Igli Tare, salvo qualche eccezione. Quindi, che ci sia un compartimento stagno a Milanello diretto e comandato da due figure che bastano e avanzano e gli altri si occupino delle questioni di ufficio".