Criscitiello spaventa: "Se Milan Futuro ha fallito e rischia di chiudere in anticipo il proprio percorso, c’è un settore giovanile che va salvaguardato"

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Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso all'interno del suo editoriale su Sportitalia sulla gestione del Milan da parte di RedBird.

Michele Criscitiello, giornalista, si è così espresso all'interno del suo editoriale su Sportitalia sulla gestione del Milan da parte di RedBird: "Quello che sta accadendo al Milan è qualcosa che va al di là della disorganizzazione e dell’improvvisazione. In queste settimane c’è una totale mancanza di rispetto verso i tifosi, la bacheca e la storia di questo club. Cardinale non è uomo di calcio ma neanche di spettacolo. Chi guida una società come il Milan deve avere, in ordine: soldi, passione, competenza e cultura verso questo sport/business. I tifosi del Milan, finora, sono stati fin troppo tranquilli. In altri tempi, di fronte a questo strazio, il popolo rossonero scendeva in piazza per far sentire la propria voce. E mentre i tifosi si allontanano la società decidere di alzare i prezzi degli abbonamenti. Altro mistero. Altro errore. Senza Champions, senza dirigenza e senza ambizione.

Va salvaguardato almeno il progetto giovani. Se Milan Futuro ha fallito, in due anni, e rischia di chiudere in anticipo il proprio percorso c’è un settore giovanile, guidato dal Direttore Vergine, che ha seminato bene dai 2007 in giù ed è un patrimonio che non può sparire. Questa sarà un’altra settimana decisiva per il diavolo. Ora servono risposte e fatti".