Pellegatti: "Non ci credo e non ci voglio credere! Ennesima decisione curiosa e particolare: l'allenatore che sceglie i direttore sportivi"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulle prossime scelte del Milan per l'area sportiva.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sulle prossime scelte del Milan per l'area sportiva: "Sembrerebbe l’ennesima decisione curiosa e particolare di questi ruggenti, molto ruggenti, anni ’20, quella di scegliere l’allenatore prima che il direttore generale e il direttore sportivo. A leggere le indiscrezioni delle ultime ore, Oliver Glasner infatti sarebbe stato già scelto per la panchina, con un contratto fino al 2028. Lui avrebbe deciso di essere affiancato, come direttore sportivo, da Christoph Freund, che lascerebbe il Bayern Monaco, o da Marcel Schäfer, oggi direttore generale del Lipsia.

Quindi l’allenatore sceglierebbe i direttori sportivi, poi verrebbe inserita in organigramma la carica di direttore generale, poi quella di capo scouting (scelto da chi? Mah!) e infine verrebbe designato l’Amministratore Delegato.

Non ci credo! Non ci voglio credere!

Speriamo che siano solo voci, a meno che nello sport americano funzioni così e che tutte le altre squadre europee dunque sbaglino, quando partono dall’alto per formare l’organigramma e assegnare le cariche societarie.

L’ho ripetuto spesso in questi giorni. Vorrei cancellare dalla storia presente e futura del Milan il sostantivo “DIVISIONE”, con la speranza che ne venga usato un altro, tanto semplice quanto impossibile, in questa sconcertante fase storica del Club: “NORMALITÀ”!".