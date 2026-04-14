Dall'estero, ancora violenza nel calcio: scontri tra tifosi in Svizzera, vandalismi e feriti
(ANSA) - AOSTA, 13 APR - Alcuni feriti lievi, atti vandalici e l'innesco di vari incendi costituiscono il bilancio degli scontri tra tifosi del Sion e del Lausanne Sport avvenuti nell'ultima giornata della fase a gironi della Superleague svizzera, con la polizia costretta a usare i gas lacrimogeni per separare i diversi gruppi di contendenti. Gli atti di vandalismo sono avvenuti durante il corteo dei tifosi ospiti tra la stazione ferroviaria di Sion e lo stadio 'Tourbillon'. Dopo l'incontro, all'interno dello stadio è salita la tensione: i sostenitori delle due squadre si sono scambiati provocazioni e insulti, lanciando torce accese in direzione del campo. Gli scontri - come riferisce la polizia cantonale del Vallese - sono avvenuti nella zona sulle rive del Rodano, a Vissigen.
Sono stati utilizzati articoli pirotecnici e oggetti esplosivi, alcune persone hanno riportato ferite lievi, escoriazioni e contusioni, e sono state medicate sul posto da un'unità sanitaria mobile. Il materiale pirotecnico ha provocato diversi focolai d'incendio che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Sion. (ANSA).
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