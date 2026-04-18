Leao, riprenditi il Milan: Allegri ti ha lanciato la sfida

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Non è una bocciatura, ma quasi una sfida lanciata in pubblico. Alla vigilia di Verona-Milan, Massimiliano Allegri ha mandato un messaggio chiarissimo a Rafael Leao: i fischi ricevuti settimana scorsa gli possono servire, perché certi momenti o ti piegano o ti accendono. E il tecnico rossonero è convinto di vedere la seconda strada, forte anche di una settimana di lavoro giudicata positiva. In altre parole: adesso tocca al numero 10 trasformare il rumore in risposta.

Allegri lo pungola: serve il vero Leao

Il punto è tutto qui: il Milan ha bisogno del vero Leao, non di una versione intermittente, nervorsa o scollegata dalla partita, soprattutto in queste ultime partite della stagione. Allegri non lo ha protetto con frasi di circostanza dopo i fischi di sabato scorso, ma lo ha ancora una volta responsabilizzato. È un modo diretto per dirgli che il talento, da solo, non basta più. Verona può diventare il bivio perfetto: una gara in cui riprendersi la scena, attaccare la profondità, creare superiorità e rimettere paura agli avversari. Perché quando Leao gira, il Milan cambia faccia. Quando si spegne, invece, davanti manca corrente.

Non solo Leao: il Milan deve ritrovare ordine

Accanto alla scorssa individuale, Allegri ha indicato anche il problema collettivo: contro l'Udinese il Milan è stato troppo disordinato in fase difensiva e sovrà ritrovare compattezza. Ma proprio qui entra ancora Leao: la sua reazione non dovrà essere solo estetica o tecnica, ma totale, dentro una squadra chiamata a tornare più equilibrata e feroce. Allegri in conferenza stampa ha ribadito ancora una volta la sua fiducia vero i propri attaccanti, che torneranno a segnare, e il proimo a dover raccogliere il guanta deve essere proprio Rafa. E francamente, è l'ora, a più di 50 giorni dall'ultima volta.