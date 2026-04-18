Mercato Milan: Gila ha già la sua disponibilità al trasferimento in rossonero

Mercato Milan: Gila ha già la sua disponibilità al trasferimento in rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 11:00Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

In vista della prossima stagione, il Milan punta a rinforzare anche la difesa con almeno un paio di innesti. Il preferito, come riferisce stamattina Tuttosport, resta Mario Gila della Lazio, il quale ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossonero, mentre è ancora da impostare la trattativa con il club biancoceleste. 

Nelle ultime ore, è intanto spuntato un nuovo nome per la retroguardia milanista, vale a dire quello di Ousmane Diomande, difensore classe 2003 dello Sporting Lisbona che è seguito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Leon Goretzka, anche lui da tempo nel mirino del Diavolo.