SPORT rivela: tra i vari club anche il Milan è interessato a Grimaldo

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Secondo quanto riportato da SPORT, quotidiano sportivo spagnolo vicino al Barcellona, il terzino sinistro del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo è finito nel taccuino di diverse squadre europee a causa del basso prezzo al quale partirebbe vista la durata rimanente del contratto con il club tedesco.

Grimaldo ha infatti solo un anno di contratto rimanente e potrebbe partire per meno di 12 milioni di euro. Il Barça sta monitorando attentamente la situazione, mentre dalla Germania, secondo fonti di 'Fussballdaten', ritengono che anche Juventus e Milan sarebbero interessate al giocatore. Grimaldo darebbe la priorità a un trasferimento al Barcellona o a un club della Liga spagnola e sta aspettando di vedere se Barça o Atlético Madrid si faranno avanti.

IL RENDIMENTO DI QUESTA STAGIONE

Fino ad ora il terzino spagnolo classe '95 (30 anni9 ha giocato 24 partite con il Leverkusen, per un totale di 2.074 minuti. In queste presenze ha messo a segno ben 8 gol e 7 assist, avendo così una media di 1 g/a ogni 252 minuti.