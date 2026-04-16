Milan, Allegri chiede anche rinforzi di esperienza: per l'attacco i nomi sono Lewandowski, Vlahovic e Dybala. Per il centrocampo Goretzka

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Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare se dovesse essere sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione (questo scenario resta la sua priorità): il livornese ha infatti in mente un Milan ambizioso che possa lottare per lo scudetto e che possa fare bene anche in Europa. E per farlo, come ha già detto chiaramente all'ad Furlani e al ds Tare, serve una rosa allargata, oltre a quattro giocatori esperti pronti all'uso (uno per reparto): per l'attacco i nomi sono quelli di Lewandowski, Vlahovic e Dybala, mentre per il centrocampo Goretzka. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 17 APRILE

Sassuolo-Como 18.30

Inter-Cagliari 20.45

SABATO 18 APRILE

Udinese-Parma 15.00

Napoli-Lazio 18.00

Roma-Atalanta 20.45

DOMENICA 19 APRILE

Cremonese-Torino 12.30

Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN

Pisa-Genoa 18.00

Juventus-Bologna 20.45

LUNEDÌ' 20 APRILE

Lecce-Fiorentina 20.45