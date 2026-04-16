Milan, Allegri chiede anche rinforzi di esperienza: per l'attacco i nomi sono Lewandowski, Vlahovic e Dybala. Per il centrocampo Goretzka
Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare se dovesse essere sulla panchina rossonera anche nella prossima stagione (questo scenario resta la sua priorità): il livornese ha infatti in mente un Milan ambizioso che possa lottare per lo scudetto e che possa fare bene anche in Europa. E per farlo, come ha già detto chiaramente all'ad Furlani e al ds Tare, serve una rosa allargata, oltre a quattro giocatori esperti pronti all'uso (uno per reparto): per l'attacco i nomi sono quelli di Lewandowski, Vlahovic e Dybala, mentre per il centrocampo Goretzka. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.
Di seguito il programma completo della 33^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 17 APRILE
Sassuolo-Como 18.30
Inter-Cagliari 20.45
SABATO 18 APRILE
Udinese-Parma 15.00
Napoli-Lazio 18.00
Roma-Atalanta 20.45
DOMENICA 19 APRILE
Cremonese-Torino 12.30
Hellas Verona-Milan 15.00 DAZN
Pisa-Genoa 18.00
Juventus-Bologna 20.45
LUNEDÌ' 20 APRILE
Lecce-Fiorentina 20.45
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