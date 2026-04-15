Goretzka-Milan, decisione tra un paio di settimane: ecco cosa si aspetta

vedi letture

Non è un mistero che il Milan abbia messo gli occhi su Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995 che saluterà il Bayern Monaco a fine stagione alla scadenza naturale del suo contratto, come già annunciato nelle scorse settimane sia dal club bavarese che dal calciatore. Da quando la decisione è stata comunicata - e in realtà già dal mercato di gennaio - il nome di Goretzka è divenuto subito uno dei più interessanti tra quelli da prendere a parametro zero: comprovata esperienza a basso costo, solo quello dello stipendio e relative commissioni.

Da via Aldo Rossi ci sono già stati abboccamenti con l'entourage del giocatore a cui è stata già recapitata l'offerta del Milan: un triennale a 5 milioni a stagione bonus inclusi, secondo quanto ricorda il Corriere dello Sport questa mattina. Ora la palla è tra i piedi del giocatore che dovrà decidere se accettare o considerare un'altra delle innumerevoli offerte sul suo tavolo. Quel che è certo è che la differenza la farà la Champions League: se il Milan si qualificherà è più facile che il tedesco possa accettare. Per questo Goretzka si sta prendendo qualche settimana in più: una sua risposta è attesa tra due o tre settimane, per il CorSport, quando il quadro Champions sarà delineato.