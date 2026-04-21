Il Giornale: "Cura Max e Pavlovic diventa insostituibile". Pronto il rinnovo fino al 2031?
L'edizione odierna de Il Giornale titola così questa mattina: "Cura Max e Pavlovic diventa insostituibile". Con l'arrivo in panchina di Max Allegri, Strahinja Pavlovic è cresciuto in maniera esponenziale: da esubero estivo, il serbo è infatti diventato intoccabile nella squadra rossonera del tecnico livornese che rinuncia ormai raramente a lui. Il giocatore, da parte sua, si gode la fiducia del suo allenatore ed è anche in odore di rinnovo con il Diavolo fino al 2031 (l'attuale contratto scade nel 2028).
Questi i prossimi impegni del Milan in campionato:
34^ giornata: Milan - Juventus (26 aprile 2026, ore 20:45)
35^ giornata: Sassuolo - Milan (3 maggio 2026, ore 15:00)
36^ giornata: Milan - Atalanta (10 maggio 2026)
37^ giornata: Genoa - Milan (17 maggio 2026)
38^ giornata: Milan - Cagliari (24 maggio 2026)
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