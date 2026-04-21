Leao via in estate? Premier League e Arabia Saudita le destinazioni più probabili

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Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan in estate. Il portoghese è sul mercato e se in via Aldo Rossi dovessero arrivare offerte da 40-50 milioni di euro l'attaccante portoghese verrà ceduto durante il prossimo mercato estivo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che le destinazioni più probabili per il numero 10 milanista sono la Premier League e l'Arabia Saudita.

A Casa Milan in molti sono convinti che la separazione farebbe bene a tutti, in primis al giocatore che magari cambiando aria potrebbe ritrovare quella serenità che ha perso negli ultimi mesi in rossonero. Il club milanista però non intende fare sconti, quindi se non dovessero arrivare proposte da 40-50 milioni il giocatore resterà a Milanello. Al momento non sono arrivate offerte del genere, ma la speranza in via Aldo Rossi è che la vetrina del Mondiale possa attirare degli acquirenti.