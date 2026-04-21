Moretto: "Leao è un'idea del Barcellona, ma non è in cima alla lista"

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Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Barcellona per Rafael Leao: "In passato il Barcellona ha pensato più di una volta a prendere Leao che è stato proposto in più occasioni ai catalani. Al presidente Laparta l'attaccante piace, ma vi posso dire che in questo Barcellona Leao non genera una totalità di consensi. Anche nelle ultime settimane è stato proposto nuovamente agli spagnoli che sono alla ricerca di un innesto in quella zona di campo e hanno una lunga lista di nomi. Rashford è cima a questa lista, anche se non è stata ancora presa una decisione sul suo riscatto. Le trattative si sono un po' raffreddate sia per il costo economico dell'operazione, sia anche per il rendimento del ragazzo. Il Barça sta quindi valutando anche delle alternative.

Leao è un'idea, ma non è in cima alla lista dei blaugrana. Vediamo se le cose cambieranno. Leao sarebbe disponibile ad andare al Barcellona, ma ad oggi non ci sono in corso né trattative tra i due club, né contatti con Leao. C'è un gradimento da parte di Laporta che però non è unanime all'interno della società catalana. Vedremo cosa succederà, ma sicuramente Leao è un nome da tenere in considerazione per il mercato estivo in uscita del Milan".