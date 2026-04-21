Rinnovo Leao, Moretto: "Il Milan, in attesa di tornare ufficialmente in Champions League, ha congelato diverse situazioni tra cui anche le trattative con il portoghese"
Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul futuro di Rafael Leao: "Il futuro di Leao resta incerto. Il portoghese ha un contratto fino al 2028 e c'erano delle trattative in corso per il prolungamento dal punto di vista temporale e non tanto da quello economico. Ma in questo momento il Milan, in attesa di tornare ufficialmente in Champions League, ha congelato diverse situazioni.
Vedremo se poi queste situazioni verranno riprese. Quello che posso dire ad oggi è che il nome di Leao potrebbe diventare un nome buono per il mercato estivo in uscita del Milan. Ovviamente dipenderà dall'offerta, ma qualora dovesse arrivare una proposta intorno ai 45-50 milioni di euro più bonus il Diavolo potrebbe anche valutarla".
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