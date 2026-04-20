Sartori al Picco per Comotto: il Bologna osserva da vicino il talento di proprietà del Milan
Nel corso dell'ultimo weekend di Serie BKT il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori è stato beccato allo stadio Alberto Picco di La Spezia per seguire la sfida tra i padroni di casa e il Sudtirol (terminata 6 a 1 per i liguri). Osservato speciale il centrocampista classe 2008 di proprietà del Milan Christian Comotto, che in questa stagione si è messo decisamente in mostra in cadetteria, dimostrando di essere già pronto per il calcio dei grandi.
Confermando l'anticipazione di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere), i colleghi di TMW hanno riportato che il Bologna avrebbe addirittura anche già mosso i primi passi con gli agenti di Comotto, anche se però la posizione del Milan sembra piuttosto chiara: il club rossonero non vuole privarsi di uno dei profili più promettenti del proprio vivaio, tanto che si ragionerebbe solo su un eventuale nuovo prestito secco.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan