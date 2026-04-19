Moretto: "Non c'è consenso unanime all'interno della dirigenza rossonera per Lewandowski"

vedi letture

Robert Lewandowski è uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane nell'ottica del calciomercato futuro del Milan. Il centravanti polacco ancora non ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona e non è detto che questo accada da qui all'estate. In merito, però, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato della situazione nell'ultimo video su YouTube: "Lewandowski è in scadenza di contratto con il Barcellona con cui sta trattando il rinnovo al ribasso ma ci sono buonissime chance che questi siano gli ultimi mesi come attaccante del Barça. Non è stata ancora presa una decisione definitiva ma le indicazioni ci portano a quel tipo di strada".

Continua Moretto: "Il polacco va per i 38 anni ma continua a fare molti gol, resta un attaccante di altissimo livello anche se negli ultimi mesi ha giocato un po' meno. Lewandowski è stato accostato più volte a squadre italiane ma ha possibilità anche in MLS e in Europa ci sono diversi club che lo vorrebbero. Per il Milan, da quanto mi risulta non c'è consenso unanime all'interno della dirigenza rossonera per il nome di Lewandowski. Vedremo se qualcosa cambierà ma a oggi per età, stipendio e altri fattori non è in cima alla lista del Milan: poi nel mercato tutto può cambiare".