live mn Verso H.Verona-Milan: Max torna al 3-5-2 e ritrova Gabbia. Saele verso la panchina

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

10.25 | ALLEGRI SICURO: I FISCHI SONO SERVITI A LEAO

Allegri non sembra volersi far condizionare dalle contestazioni di otto giorni fa e continua a credere in Rafa Leao: per questo oggi nel ritorno al 3-5-2 ci sarà ancora il portoghese titolare insieme a Pulisic. Allo stesso tempo il giocatore in settimana ha lavorato duramente a Milanello mantenendo uno stile comunicativo sobrio anche sui social. Tuttosport questa mattina titola: "Riecco Leao dopo i fischi. Allegri: gli sono serviti". Nell'occhiello del pezzo viene riportato: "Titolare al Bentegodi. Nessun post su Instagram e pochissime stories pubblicate: ha cambiato atteggiamento".

10.00 | RITORNO AL (RECENTISSIMO) PASSATO

Dopo aver affrontato, con risultati disastrosi, l'Udinese con il 4-3-3, Massimiliano Allegri ritorna immediatamente al passato che poi è recentissimo: oggi il Milan a Verona ritroverà il 3-5-2 che ha fatto così tante fortune dei rossoneri in stagione. In difesa, con Pavlovic, ritorna Gabbia titolare per la prima volta dopo l'infortunio e ci sarà anche Tomori. In mezzo al campo riecco Fofana accanto alla coppia inamovibile Modric-Rabiot. Sugli esterni l'altra sorpresa: confermato Athekame con Saelemaekers che va a sedersi in panchina mentre sulla fascia opposta giocherà Bartesaghi. Davanti fiducia ancora una volta alla coppia Leao-Pulisic, con la speranza che possa essere finalmente giunto il momento per loro di sbloccarsi.

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