Ordine sul momento di Pulisic: “Avrà avuto problemi personali, è una questione di testa”

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Nel canale YouTube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il noto giornalista Franco Ordine che ha parlato di vari temi, dal momento negativo del Milan alle voci che circolano su Massimiliano Allegri. Di seguito un estratto delle sue parole:

Su Pulisic, come giudichi questo momento di astinenza da gol - "Secondo me anche lui deve aver avuto dei problemi di natura personale, aggiunti a qualche acciacco tipo la borsite che lo ha condizionato per qualche tempo, però anche lì per me è una questione di testa, perché hai visto ad esempio contro l'Udinese quando fa quella serpentina che ne salta quattro/cinque e poi arriva a tirare e la mette a due metri dalla porta. Cioè la preparazione è perfetta ma la conclusione pessima, quindi secondo me è una questione di testa".