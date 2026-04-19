Domenica da Champions, la Gazzetta: "Juve e Milan, jolly da giocare"

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Nel tardo pomeriggio di venerdì il Como si è incagliato nuovamente e ha perso per la seconda volta di fila, contro il Sassuolo; ieri è toccato al Napoli alzare definitivamente bandiera bianca con la sconfitta interna contro la Lazio; sempre ieri anche la Roma ha frenato di nuovo non riuscendo a piegare l'Atalanta che se ne va via dall'Olimpico con un punto. Tutti questi sono risultati che fanno sorridere Milan e Juventus che, però, oggi sono chiamate a completare l'opera in casa del Verona e in casa contro il Bologna.

È un'occasione molto grande per mettere distanza tra sè e le inseguitrici in chiave Champions League sia per i rossoneri che per i bianconeri. Lo sa anche la Gazzetta dello Sport che nella sua versione online titola così sul tema: "Juve e Milan, jolly da giocare. Il punto sulla volata per la Champions". La squadra rossonera ha 63 punti, 3 in più della Juve che affronta domenica prossima, 5 in più di Como e Roma che sono appaiate al quinto posto. Il calendario non sarà super agevole ma tre punti oggi metterebbero una distanza di sicurezza significativa. Certo, serve ritrovare il gol e la miglior versione possibile di Leao e Pulisic.