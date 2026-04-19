Calamai: "Il pallino di De Laurentiis è Italiano. C'è anche l'interessamento del Milan"

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La debacle della Nazionale italiana ha gettato le ombre sul futuro di due allenatori come Antonio Conte e Massimiliano Allegri, attualmente sotto contratto con Napoli e Milan, al centro della cronaca legata a cosa sarà della loro carriera al termine di questa stagione in queste ultime settimane. Il giornalista Luca Calamai, nel suo Editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb.com questa mattina, sottolinea come sia Napoli che Milan abbiano un interesse comune nei confronti di un possibile sostituto se Conte e Allegri dovessero salutare.

Il commento di Luca Calamai sul futuro di Vincenzo Italiano: "Il Napoli sconfitto al Maradona dalla Lazio resta un mondo elettrico. Il passaggio chiave sarà il confronto tra il presidente De Laurentiis e Conte. Tra i due c'è sicuramente stima ma non è chiaro fino a che punto abbiano il desiderio di andare avanti insieme. De Laurentiis ha un pallino in testa, Vincenzo Italiano. Lo corteggia da anni. Anche prima che arrivasse alla Fiorentina. Italiano non ha brillato in questa stagione con il suo Bologna. La disfatta in Europa League contro l'Aston Villa è stata uno schiaffo doloroso. Ma Italiano piace. Piace il suo calcio tutto aggressività. Tra l'altro oltre al Napoli ci potrebbe essere anche l'interessamento del Milan se Allegri decidesse di entrare in corsa per il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro".