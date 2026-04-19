Ordine: "Allegri ha sempre puntato dritto all'obiettivo dichiarato della Champions, conoscendo la cifra tecnica dei suoi"

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La conferenza della vigilia di Max Allegri, ieri pomeriggio, ha lasciato sul tavolo degli spunti molto interessanti su quello che è l'attuale pensiero del tecnico rossonero. L'allenatore non ha mai apertamente dichiarato che sarà al Milan al 100% ma tra le righe ha fatto capire cosa servirà perché questo accada: Champions da conquistare e lavoro di programmazione con la dirigenza con unità di intenti. Sul Corriere dello Sport, questa mattina, il collega Franco Ordine ha espresso il suo punto di vista in merito.

Il commento di Franco Ordine su Max Allegri: "Allegri non è mai stato un sognatore. Ha inseguito, dall’inizio della sua carriera di calciatore e più quella di allenatore, traguardi concreti e in particolare alla sua portata. Così, da quando è tornato nel villaggio di Milanello da allenatore, per rifondare un club che viaggia a vista, mai si è lasciato condizionare dall’entusiasmo precoce di tifosi e giovani cronisti e ha sempre puntato dritto all’obiettivo dichiarato della Champions conoscendo la cifra tecnica dei suoi e la qualità indiscutibile della concorrenza più accreditata come Napoli (scudetto vinto) e Inter (finale di Champions guadagnata dopo aver saltato Bayern e Barcellona).