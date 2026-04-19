Derby rossonero in Kings League: sarà Dida vs Abbiati

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Derby rossonero in Kings League. Come riportato dall'ANSA, "per il matchday di lunedì 20 aprile della Kings League Lottomatica.sport Italy due grandi icone del calcio mondiale si sfideranno sul campo della Fonzies Arena di Cologno Monzese.

Nelson Dida e Christian Abbiati difenderanno rispettivamente i pali delle due squadre che si affronteranno nel match delle 21:00 della competizione di calcio a 7 ideata da Gerard Piqué. Dida si schiererà con la Zeta Como, Abbiati con gli Alpak FC".

Adidas e Kings League estendono la loro partnership fino a giugno 2028

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Adidas e Kings League estendono la loro partnership commerciale globale, confermando il brand sportivo come Official Technical Partner della lega fino a giugno 2028. L'alleanza fra Adidas e Kings League sta definendo una nuova era per l'intrattenimento sportivo, offrendo format innovativi, narrazioni coinvolgenti e prodotti che trovano risonanza nella prossima generazione di fan. Il rinnovo si basa su una partnership iniziata nel 2023, quando Adidas è diventata un partner strategico nella fase iniziale di una proprietà calcistica in rapida crescita, guidata dai creator in Spagna, che da allora si è evoluta in un fenomeno globale. In base al nuovo accordo, Adidas continuerà a fornire a squadre, giocatori e staff della Kings League abbigliamento tecnico all'avanguardia, caratterizzato da design originali e creativi che riflettono l'identità dirompente della lega. Adidas continuerà inoltre a fornire il pallone ufficiale da gara della Kings League e altre attrezzature tecniche essenziali. L'accordo copre tutte le competizioni nazionali della Kings League e della Queens League in Spagna, Messico, Brasile, Italia, Francia, Germania e nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), oltre alle due competizioni mondiali annuali, la Kings World Cup Nations e la Kings World Cup Clubs. Adidas e Kings League daranno vita alla partnership attraverso attivazioni innovative, prodotti premium ed esperienze immersive pensate per i fan. "Kings League e Queens League - ha dichiarato Sam Handy, GM Adidas Football - hanno offerto a un pubblico giovane e diversificato un nuovo modo di vivere il calcio. La loro crescita continua dimostra chiaramente l'enorme interesse verso format innovativi e inediti. Oltre alla passione condivisa per lo sport in sé, continuiamo ad ammirare il legame costruito tra Kings League, Queens League e le community che si riuniscono attorno alle partite e ai giocatori attraverso streaming, eventi e competizioni globali.