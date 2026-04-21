Coppa Italia, semifinale di ritorno: stasera Inter-Como

Coppa Italia, semifinale di ritorno: stasera Inter-ComoMilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

Dopo lo 0-0 dell'andata, partita andata in scena nella settimana del derby poi perso dai nerazzurri per 1-0, Inter e Como tornano in campo questa sera a San Siro per giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia, in programma il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. 

SEMIFINALE 1
INTER - COMO (0-0 agg.) questa sera, ore 21:00

SEMIFINALE 2
ATALANTA - LAZIO (1-1 agg.) 22/04/2026, ore 21:00