Verso la nuova Serie A: la griglia di partenza del campionato secondo Nesta

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Da qui al 23 agosto, giorno in cui inizierà la nuova Serie A, manca ancora tanto tempo, ma l'ex Milan Nesta ha dato comunque la sua griglia di partenza

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessando Nesta, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole su cosa serve di più al Milan sul mercato e sul futuro della panchina milanista: "Se al nuovo Milan serve più un grande attaccante o un grande difensore? Assolutamente un grande centravanti. Credo che la base della squadra sia già forte così, le potenzialità ci sono. Un bravo portiere, Pavlovic che è cresciuto tantissimo, un buon centrocampo. Poi dipende anche da cosa succederà in estate sul mercato. Nuovo allenatore? Tutto deve partire dal direttore sportivo. Con un ds capace, che sceglie un bravo allenatore a suo gusto e insieme definiscono una linea per arrivare ai risultati, possono riuscire a farlo anche in tempi brevi".

Nesta ha poi detto la sua sulla griglia di partenza ad oggi del prossimo campionato di Serie A che inizierà nel weekend del 23 agosto: "Griglia del campionato? Inter davanti, Napoli da vedere. Per me il Milan ristrutturato nel modo giusto può arrivare subito secondo".