Francia, Olise incanta con una tripletta: 90 minuti per Maignan e Rabiot
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La Francia batte 3-1 l’Irlanda del Nord nell’ultima amichevole pre-Mondiale grazie alla tripletta di Olise. Maignan e Rabiot impiegati per 90 minuti
La Francia risponde presente e riscatta la pessima sconfitta per mando della Costa d'Avorio con una vittoria per 3-1 ai danni dell'Irlanda del Nord. A segnare le reti per i Bleus ci pens Olise, nome più chiacchierato viste le dichiarazioni di Florentino Perez, che però non si fa distrarre dalle voci e mette a rapporto una tripletta. Per gli ospiti al gol va Patrick Kelly. Oltre a questo, da segnalare l'impiego per tutta la partita da parte di Maignan ma soprattutto di Adrien Rabiot, uscito proprio al minuto 90 per fare spazio a Kanté.
IL TABELLINO
FRANCIA-IRLANDA DEL NORD
43' Olise
49' Olise
64' Kelly
74' Olise
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