Guerra Platini-Infantino: il francese denuncia il numero uno della FIFA
Come riporta Sportmediaset, lunedi l'ex presidente della UEFA Michel Platini ha sporto nuovamente denuncia contro l'attuale presidente della FIFA Gianni Infantino. Il fuoriclasse francese ha incaricato i suoi legali a Parigi di presentare una denuncia penale ai danni di Infantino e altri cinque funzionari svizzeri a causa di presunte cospirazioni per false accuse e traffico di influenze con l'obiettivo di impedirgli di diventate il presidente della FIFA ormai dieci anni fa.
Oltre a questo, un uomo vicino al pallone d'Oro ha comunicato che gli avvocati presenteranno anche una causa civile per risarcimento danni alla Fifa. Tutto questo è avvenuto a soli tre giorni dall'inizio dei Mondiali in USA, nei quali il presidente Infantino sarà sicuramente in prima linea.
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