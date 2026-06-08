Pellegatti: “Rangnick vuole le chiavi di tutto, anche del settore giovanile ma lì il Milan è restio”
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Ralf Rangnick e delle richieste che ha fatto l'austriaco per accettare l'offerta del Milan. Queste le sue parole.
"Le richieste di Ragnik sono chiare. || Milan, sapete che dico sempre? Non so se il Milan che accetta Rangnick o Rangnick il Milan. No, è il Milan che deve dire sì alle richieste di Rangnick. Chiedo scusa perché ve le ripeto, ma magari qualcuno se l'è dimenticate, vuole le chiavi di tutta l'organizzazione del Milan, sulla scelta dell'allenatore, sulla scelta del direttore sportivo, sulla scelta dello scouting, ma vuole anche gestire il settore giovanile. Lì il Milan è ristio, non è insoddisfatto del lavoro di Vergine, e non vuole assolutamente reimpostare tutto il lavoro. Altra cosa fondamentalmente che non vuole inferenze da nessuno, nemmeno di Zlatan Ibrahimovic"
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