Ordine su Ibra: “Deve decidere se stare dentro al Milan al 100% o stare fuori del tutto, le mezze misure non servono”
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Franco Ordine afferma che Ibrahimovic deve decidere se entrare a fare parte totalmente nelle scelte del Milan oppure tirarsi fuori del tutto. Il mezzo servizio non è producente né per lui né per il Milan.
Intervenuto in diretta a QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e di quello che deve fare per il futuro del Milan. Queste le sue parole.
"In America quello che sta facendo Ibrahimovic non è sicuramente per conto del Milan ma è per conto di sè stesso, del suo brand. Il punto è che lui deve fare una scelta di fondo perché anche se continua a mandare in giro messaggio "io non c'entro niente col Milan, io do solo consigli", deve decidere se stare dentro al Milan e quindi assumersi le responsabilità delle scelte che fa e del ruolo che ha o stare fuori dal Milan e però stare fuori a tutti gli effetti, perchè il mezzo servizio non conviene né a lui, perchè i tifosi l'hanno messo nel mirino, né al Milan".
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