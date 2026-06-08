Pellegatti: “Per Rangnick deadline inizio Mondiali. Gestione Cardinale peggiore del Milan in B, ma può rimediare”
Nel suo canale Youtueb, Carlo Pellegatti ha parlato della deadline per Ralf Rangnick e poi ha commentato la gestione Cardinale fino a questo momento. Queste le sue parole.
"Allora, per quello che riguarda Rangnick, la deadline è l'inizio del mondiale. Non può iniziare il mondiale senza che Rangnick abbia detto qualcosa di importante alla sua federazione. Non può iniziare il mondiale senza che il Milan sappia che è il suo plenipotenziario. Sappiamo che Gerry Cardinale si sta occupando in prima persona. La nostra unica speranza è che azzecchi la decisione, cosa che o per colpa sua o perché ha delegato male non è riuscito in questi ultimi 3 anni, che io continuo a dire, anche se si offendono, i peggiori della storia del Milan senza dubbio. Peggio del Milan di Farina, peggio del Milan che è andato in B. Però Cardinale ha sempre possibilità di rimediare, diciamo così, mettendo le persone giuste."
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