Milan, oggi la ripresa degli allenamenti: da valutare Fofana
Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, oggi il Milan riprenderà gli allenamenti a Milanello dopo che la giornata di riposo concessa ieri da Max Allegri alla sua squadra. Da valutare le condizioni di Youssouf Fofana, costretto ad abbandonare il campo domenica contro l'Hellas Verona. Nel post-partita, il francese ha rassicurato comunque tutti parlando solo di crampi. Chi ha giocato al Bentegodi farà una seduta defaticante, mentre gli altri lavoreranno in maniera più intensa.
Questi i prossimi impegni del Milan in campionato:
34^ giornata: Milan - Juventus (26 aprile 2026, ore 20:45)
35^ giornata: Sassuolo - Milan (3 maggio 2026, ore 15:00)
36^ giornata: Milan - Atalanta (10 maggio 2026)
37^ giornata: Genoa - Milan (17 maggio 2026)
38^ giornata: Milan - Cagliari (24 maggio 2026)
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