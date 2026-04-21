Serie A, terminata la 33ª giornata: tutti i risultati e la classifica aggiornata

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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Terminata ieri sera la 33ª giornata di Serie A con la gara tra Lecce e Fiorentina finita 1-1. Di seguito tutti i risultati del weekend e la classifica aggiornata.

33ª GIORNATA DI SERIA A - I RISULTATI

VENERDÌ 
SASSUOLO-COMO 2-1
INTER-CAGLIARI 3-0

SABATO
UDINESE-PARMA 0-1
NAPOLI-LAZIO 0-2
ROMA-ATALANTA 1-1

DOMENICA
CREMONESE-TORINO 0-0
VERONA-MILAN 0-1
PISA-GENOA 1-2
JUVENTUS-BOLOGNA 2-0

LUNEDI
20/04 LECCE-FIORENTINA 1-1

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 27
19. Verona 18
20. Pisa 18