Rabiot umile: “Al Mondiale sarò più difensivo, davanti c’è tanto talento bisogna tappare i buchi”

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 23:12 News di di Fonti preferite

Adrien Rabiot ha spiegato che durante la Coppa del Mondo avrà un ruolo più difensivo perché davanti c’è tanta qualità e dunque servirà avere equilibrio.