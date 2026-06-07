Rabiot umile: “Al Mondiale sarò più difensivo, davanti c’è tanto talento bisogna tappare i buchi”

Rabiot umile: “Al Mondiale sarò più difensivo, davanti c’è tanto talento bisogna tappare i buchi”MilanNews.it
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Oggi alle 23:12News
di Andrea La Manna
Adrien Rabiot ha spiegato che durante la Coppa del Mondo avrà un ruolo più difensivo perché davanti c’è tanta qualità e dunque servirà avere equilibrio.

Durante la conferenza stampa pre-partita di Francia-Irlanda del Nord, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha spiegato quale sarà il suo ruolo e il suo compito all'interno della squadra durante il Mondiale. Queste le sue parole.

"Ho un ruolo un po' più difensivo con i quattro giocatori offensivi davanti a noi. A tratti c'è molto lavoro da fare, bisogna tappare i buchi. È necessario mantenere questo equilibrio. Non siamo frenati dal mister, ma con questa disposizione, avendo davanti quattro giocatori di grande talento che possono fare la differenza, bisogna trovare i giusti accorgimenti".