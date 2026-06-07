Il Bayern sbatte la porta in faccia a Florentino Perez: “150 milioni per Olise? Si risparmino la fatica”

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Il presidente del Bayern Monaco Hainer ha spento le voci che accostano Olise al Real Madrid dopo le parole del presidente Florentino che ha rivelato voler ingaggiare un giocatore top europeo per 150 milioni.

Proprio nella giornata di oggi c'è stato il voto per le elezioni presidenziali del Real Madrid. Da una parte il presidente in carica Florentino Perez dall'altro lo sfidante Juan Roman Riquelme. I due si sono sfidati dialetticamente a chi faceva la promessa più grossa per cercare di accaparrarsi più voti possibili. Riquelme ha promesso che in caso di elezione avrebbe portato Haaland nei Blancos, notizia totalmente smentita dall'agente e dal giocatore stesso, mentre Florentino Perez, oltre a Mourinho, Dumfries e Konatè, ha promesso di investire 150 milioni per portare un super top a Madrid.

Il nome non è uscito dal presidente ma tutti gli esperti di mercato hanno inequivocabilmente individuato in Olise il giocatore desiderato da Perez. Proprio per questo oggi, il presidente del Bayern Monaco Hainer ha chiuso la porta in faccia alle Merengues. "Michael Olise è un giocatore del Bayern, ha un contratto a lungo termine. Non siamo un club che ha bisogno di vendere. Se Florentino Pérez vuole inviarci un'offerta, cosa che non è mai accaduta finora, può risparmiarsi la fatica: nemmeno per 150 milioni di euro o più". Queste le parole del presidente Hainer.