Repice su Adani: “Modo di esporre le idee? Può essere urticante ma ognuno ha il suo”

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Francesco Repice, noto telecronista, ha parlato di Lele Adani, ex giocatore e attuale seconda voce in telecronaca affermando che siccome ha giocato a calcio ad alti livelli va ascoltato.

Durante l'ultima puntata del podcast Te ne intendi di calcio, Francesco Repice ha parlato di Lele Adani, delle sue idee e di come le espone al pubblico. Queste le sue parole.

Scinderesti il personaggio Adani dall'uomo? "Io non scindo niente, stiamo parlando comunque di un uomo. In campo ci è sceso davvero, io no. Lui è sceso tra quelli veri per cui tendo sempre ad ascoltarlo. Poi posso non essere d'accordo, ne sa sicuramente più di me, non fosse altro per il fatto che ha messo gli scarpini in situazioni diverse in cui li ho messi io, per cui bisogna ascoltarlo, io lo devo ascoltare e devo capire quello che mi dice. Poi posso essere d'accordo o meno però devo ascoltarlo. Il modo fa parte della persona, tutti hanno un modo, può essere urticante, può essere irritante, accogliente, empatico ma ognuno è quello che è".