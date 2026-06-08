Brasile, Wesley out per il Mondiale: al suo posto convocato Ederson

vedi letture

Il Brasile perde Wesley a causa di un infortunio procuratosi nell’ultima amichevole contro l’Egitto. Al suo posto convocato Ederson.

Brutte notizie per la Celecao allenata da Carlo Ancelotti che durante l'ultima amichevole giocata contro l'Egitto, ha visto uscire per infortunio l'esterno della Roma Wesley che è uscito dal campo in lacrime dopo soli 15 minuti. Dopo aver svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del muscolo adduttore della coscia sinistra, il suo forfait per il Mondiale è adesso ufficiale. Al suo posto dunque Ancelotti ha dovuto convocare un altro giocatore e la scelta è ricaduta sul nuovo acquisto del Manchester United Ederson, ex centrocampista dell'Atalanta.