Shevchenko manda un messaggio ad Eriksen: “Auguro una buona guarigione, la vita è la cosa più preziosa”

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L’ex rossonero Shevchenko ha mandato un messaggio a Christian Eriksen tramite il suo profilo Instagram dopo il malore avuto dal danese questa sera durante Danimarca-Ucraina.

Minuti di tensione quelli vissuti dopo 65 minuti di gioco nell'amichevole tra Danimarca e Ucraina. Tensione perché Christian Eriksen si è accasciato in terra a causa di un malore che ha subito portato la mente a quel maledetto giorno di Euro 2020. Sul suo profilo Instagram, l'ex campione rossonero Shevchenko ha voluto mandare un messaggio al 10 della Danimarca. Queste le sue parole.

"Auguro buona salute e una pronta guarigione al leggendario giocatore della nazionale danese, Christian Eriksen. La vita è il bene più prezioso e vale più di ogni altra cosa. I tifosi sugli spalti e l'intera comunità calcistica ucraina sono con te, Christian!".