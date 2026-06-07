Nazionale, Grecia-Italia 0-1: altri 90 minuti per Bartesaghi
MilanNews.it
Questa sera l’Italia ha sfidato la Grecia nella seconda amichevole estiva. Bartesaghi ha giocato da titolare altri 90 minuti.
Finisce 1-0 il match tra Grecia e Italia nella seconda amichevole estiva delle nazionali. I giovani ragazzi convocati da Fabio Baldini, allenatore dell'Under 21, hanno offerto un'altra prova incoraggiante e hanno battuto di misura anche i greci, dopo aver ottenuto lo stesso risultato contro Lussemburgo. Da segnalare inoltre che il giovane esterno rossonero Davide Bartesaghi ha giocato altri 90 minuti dopo quelli di mercoledì scorso.
TABELLINO DEL MATCH
GRECIA-ITALIA 0-1
18' Pio Esposito
68' Esp. Reggiani
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