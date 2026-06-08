Play-off Serie C, Ascoli-Union Brescia 3-0: bianconeri promossi in Serie B dopo due anni
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Dopo l’1-1 dell’andata, l’Ascoli batte il Brescia 3-0 e conquista la promozione in Serie B dopo due anni. Niente da fare per il Brescia di Corini che giocherà in Serie C anche il prossimo anno.
Dopo l'1-1 dell'andata, sotto un diluvio universale che ha poi portato alla sospensione e al rinvio della partita, questa sera l'Ascoli ha battuto nel ritorno l'Union Brescia per 3-0 e ha conquistato la promozione in Serie B. L'ultima apparizione nella serie cadetta dei bianconeri risale a due anni fa mentre i lombardi, dopo il fallimento, dovranno giocare ancora in Serie C.
IL TABELLINO DEL MATCH
ASCOLI-UNION BRESCIA 3-0 (4-1 AGG.)
10' Rizzo Pinna
52' Silipo
86' Milanese
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