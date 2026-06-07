Nuova dirigenza, vecchio allenatore: Mateta può arrivare al Milan con Glasner

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Jean-Philippe Mateta può essere il ritorno di fiamma per il Milan in questo mercato estivo: può arrivare insieme al suo allenatore Glasner

I tifosi rossoneri ricorderanno bene gli ultimi giorni e le ultime ore della sessione invernale del calciomercato. Il Milan aveva bloccato l'attaccante francese Jean-Philippe Mateta, obiettivo per l'esate, trovando un accordo con il Crystal Palace per portarlo subito ad Allegri. Quando tutto sembrava fatto e il giocatore sul punto di volare a Milano, tutto è saltato a causa del club milanista che non era convinto delle condizioni del ginocchio del calciatore. Oggi Mateta può tornare di attualità: la dirigenza sarà nuova e il suo allenatore Oliver Glasner è il nome principale per la panchina del Milan.

MILAN, GLASNER PORTA (FINALMENTE) MATETA?

Attualmente c'è un nome che più di tutti è il candidato per diventare il nuovo allenatore del Milan. Si tratta del tecnico austriaco Oliver Glasner, reduce da due anni e mezzo magici alla guida del Crystal Palace che ha guidato alla vittoria dei suoi primi tre trofei della storia, tra cui anche il primo europeo pochi giorni fa. E se venisse effettivamente chiamato da Cardinale e Ibra, proprio Glasner potrebbe essere la chiave per arrivare a Jean-Philippe Mateta. Una suggestione lanciata da Tuttosport questa mattina: con l'allenatore che lo ha fatto rendere al meglio nella sua carriera e una dirigenza necessariamente diversa da quella che fece saltare il suo trasferimento in inverno, questa via non sembra del tutto impraticabile.

MATETA-MILAN: SCADENZA E NECESSITÀ DI GOL

Il non arrivo di Jean-Philippe Mateta al Milan a gennaio forse potrebbe essere stata una sliding door nella stagione rossonera. Il francese alla fine non si è operato al ginocchio: ha segnato 6 gol (contro l'unico messo a segno da Fullkrug), di cui il più importante nella finale di Conference League; è stato convocato da Deschamps per il Mondiale. Insomma, un successo su tutta la linea. Inutile dire che il Milan ha bisogno di gol, questa è una delle poche certezze del momento: è stata la causa principale del fallimento rossonero quest'anno e Mateta è uno che in generale sa come segnare. Il prezzo potrebbe anche essere inferiore rispetto ai 35 milioni dell'inverno: il francese va in scadenza nel 2027 e il costo sarà sicuramente più basso. Può essere un'occasione per il Milan da tutti i punti di vista.