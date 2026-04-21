Rakitic: "Modric? Mi auguro continui per altre 2-3 stagioni. Al Milan le condizioni ci sono tutte"

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Ivan Rakitic, ex giocatore di Barcellona e Croazia, ha parlato così a Repubblica del suo connazionale e amico Luka Modric: "Mi auguro continui per altre 2-3 stagioni, deciderà lui. Al Milan le condizioni ci sono tutte: è felice Luka, è felice il club. Il suo erede nella Croazia? Modric non ha eredi. La sua storia è unica: per la nazionale e per il calcio mondiale.

Io sono un fan di Pasalic, un box to box straordinario. Abbiamo Baturina, che da trequartista nel Como sta salendo di livello: gli serviva qualche mese di adattamento, a Zagabria era il re, è il discorso della comfort zone. In difesa c’è Gvardiol ma il talento con maggiore prospettiva è Vuskovic, 19 anni, dell’Amburgo. Moro è un centrocampista moderno, è cresciuto parecchio: il Bologna è per lui una grande opportunità. Il calcio è uno sport che si evolve a velocità supersonica".