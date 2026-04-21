Serie A, classifiche a confronto dopo 31 giornate: Milan a +15 rispetto ad un anno fa

Serie A, classifiche a confronto dopo 31 giornate: Milan a +15 rispetto ad un anno faMilanNews.it
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Oggi alle 12:21News
di Enrico Ferrazzi

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 33 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 15 punti in più. Ecco il dato squadra per squadra:

Inter 78 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 33 giornate)
Milan 66 (+15)
Napoli 66 (-5)
Juventus 63 (+4)
Como 58 (+19)
Roma 58 (+1)
Atalanta 54 (-10)
Bologna 48 (-12)
Lazio 47 (-12)
Sassuolo 45 (in Serie B)
Udinese 43 (+3)
Torino 40 (-3)
Genoa 39 (=)
Parma 39 (+8)
Fiorentina 36 (-20)
Cagliari 33 (+3)
Cremonese 28 (in Serie B)
Lecce 28 (+2)
Hellas Verona 18 (-14)
Pisa 18 (in Serie B)