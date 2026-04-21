Il commento del club a Verona-Milan: "In fondo, conta il risultato: tre punti pesanti anche alla luce dei passi falsi di Napoli e Como"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Hellas Verona-Milan (0-1):

"Il Milan torna alla vittoria battendo 1-0 l'Hellas Verona. Dopo i ko con Udinese e Napoli era importante per i rossoneri mostrare una reazione che riportasse i tre punti a Milano. Con in testa i risultati favorevoli delle avversarie che hanno giocato ieri, la squadra di Massimiliano Allegri entra in campo con l'ambizione di controllare con personalità la partita. Allegri chiede profondità e inserimenti, con Pulisic e Leão che provano a dialogare, entrando nella giocata chiave con il portoghese che imbecca Adrien Rabiot nell'azione del gol vittoria.

Nella ripresa il Milan cala e il Verona prende campo, creando diverse situazioni pericolose che mettono alla prova la difesa rossonera, brava però a resistere complice anche una ritrovata presenza, specialmente emotiva, in Matteo Gabbia. In fondo, conta il risultato: tre punti pesanti anche alla luce dei passi falsi di Napoli e Como. Il Milan torna così al secondo posto a quota 66 punti, agganciando proprio il Napoli e portandosi a +8 sul quinto posto occupato dai lariani. Prossimo impegno a San Siro contro la Juventus".

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke (21' Lirola), Akpa Akpro (19'st Al Musrati), Gagliardini (38'st Lovrić), Bradarić (1'st Vermeșan); Belghali, Bernede (38'st Isaac); Orban. A disp.: Perilli, Toniolo; Bella-Kotchap, Cham, Frese, Slotsager; Harroui; Ajayi. All.: Sammarco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (18'st Saelemaekers), Fofana (18'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Leão (18'st Gimenez), Pulisic (35'st Nkunku). A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Gol: 41' Rabiot (M).

Ammoniti: 24' Akpa Akpro (HV), 84' Al Musrati (HV).