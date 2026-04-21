Sabatini: "Se la società gli compra difensore, centrocampista e centravanti, di livello, Allegri resta"

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Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Number1 Podcast sul futuro di Massimiliano Allegri: "Se Allegri la società gli compra difensore, centrocampista e centravanti, di livello, va avanti. Sennò secondo me se ne va. Occhio però, perché se se ne va Allegri state attenti che se ne vanno anche Maignan, Modric e Rabiot. Date retta a me".

LE PAROLE DI ALLEGRI SUL SUO FUTURO

Intervistato da Sky dopo la vittoria in casa dell'Hellas Verona, che ha permesso al Milan di fare un passo importante verso la qualificazione alla Champions League 2026-2027, Massmiliano Allegri ha fatto il punto su futuro: "Se stiamo programmando il futuro con la società? Sì, stiamo programmando il futuro e stiamo parlando da diversi mesi. Stiamo analizzando l'annata con grande lucidità. La vittoria di Verona ci dà un po' più di lucidità per fine bene a stagione, tenendo conto comunque del fatto che non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, e per confrontarci su quello che abbiamo fatto quest'anno". Prima della sfida contro l'Hellas Verona, il ds milanista Igli Tare aveva parlato così del futuro di Allegri: "Su Allegri non c’è niente da discutere: ha fatto un ottimo lavoro, ha un contratto ancora lungo con noi e, come ha detto lui ieri (sabato, ndr), gli piace programmare, fare un progetto importante. Per questo stiamo lavorando insieme per un futuro vincente"