Crisi di gol sì, ma Leao resta comunque decisivo. Tra reti e assist ha portato 15 punti al Milan

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Grazie ai suoi nove gol e tre assist, Rafael Leão ha portato 15 punti al Milan in questo campionato, meno soltanto dei 17 accumulati dal Napoli grazie alle 13 partecipazioni alla rete di Rasmus Højlund. Lo riporta Opta.

HELLAS VERONA-MILAN (0-1): IL RIASSUNTO DEL MATCH

Massimo risultato con il minimo sforzo e tanto basta, per far passare la paura e allungare in un weekend nel quale Como e Roma hanno già frenato. Il Milan a Verona capitalizza al massimo una delle due vere grandi chance che riesce a creare, sull'asse Leao-Rabiot, nel primo tempo. Il portoghese in una prova non così entusiasmante offre l'assist decisivo al francese, che si conferma uomo dai gol pesanti. I rossoneri hanno saputo contenere la voglia dei padroni di casa di onorare un campionato già andato, con Maignan decisivo a fermare Belghali involato i porta nel finale del primo tempo.

Primo tempo

Il primo tempo è soporifero: il Milan aspetta e quando ha la palla, ha poche idee. Il Verona prova a farsi sotto, al netto delle tante assenze e di un attacco decimato, senza trovare grandi sbocchi. Al tiro alto di Edmundsson rispondono dei tentativi senza troppe pretese di Bartesaghi (punizione alta) e Rabiot (destro centrale). Si ferma Oyegoke dopo 21 minuti: entra Lirola. Poi il gol: Rabiot per Leao, imbucata ancora per Rabiot che anticipa Montipò e fa 0-1. Nel recupero della frazione Maignan si supera su Belghali involato a rete.

Secondo tempo

Sammarco prova a cambiare qualcosa inserendo il giovane della Primavera Vermesan, per Bradaric, con Belghali che passa sulla fascia sinistra nel 3-5-2. Lo stesso Belghali calcia bene al 53', mandando fuori di poco. Allegri si gioca la carta Gimenez (per Leao) oltre a Ricci e Saelemaekers. Vermesan ha voglia di farsi vedere e al 70' va vicino al gran gol con un tiro a giro. Al gol ci arriva Gabbia, ma il VAR rileva il fuorigioco. Nel finale Valentini salva sulla linea un tentativo di Saelemaekers, poi Al-Musrati non inquadra il bersaglio per poco.