MN - Squadra al lavoro a Milanello verso la Juentus. Fofana regolarmente in gruppo
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Squadra regolarmente in campo a Milanello in vista della partita contro la Juventus in programma a San Siro domenica 26 aprile 2026 alle ore 20:45. Clima più sereno dopo la vittoria contro il Verona che ha riportato la squadra a più 8 dal quinto posto, ma lo scontro diretto di questo weekend richiede massima serietà e concentrazione.
Apprende la redazione di MilanNews.it che Youssouf Fofana si è allenato in gruppo. Nessun problema per il francese, che aveva destato qualche preoccupazione dopo la sostituzione al bentegodi: in realtà è stato proprio lo stesso centrocampista poi a tranquillizzare tutti nelle interviste post partita, sottolineando il fatto che si trattasse solo di un crampo.
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